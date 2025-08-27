Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumunun gerçekleşmesinin ardından gözler üçüncü ve son oturuma odaklandı.

İlk iki oturuma katılım sağlayamayan adayların gündeminde ALES/3 başvuru tarihleri yer alıyor.

Bu senenin son ALES sınavına katılmak isteyen adaylar başvuru tarihleri konusunda araştırmalarına başladı. Peki, 2025 ALES/3 başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 7-14 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

2025-ALES/3 ise, 23 Kasım’da gerçekleştirilecek ve sonuçları 12 Aralık’ta ilan edilecek.