MHP duyurdu: Rakı masasında sela okutan belediye meclis üyesi ihraç edildi

- MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy, rakı masasında sela okunması talimatı vererek tepki topladı.
- Görüntülerin yayılmasının ardından Aksoy parti üyeliğinden ihraç edildi.
- İhraç kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından duyuruldu.
MHP, tartışma yaratan görüntüler sonrası harekete geçti.
Burdur’un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy’un, alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatı verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler, kısa sürede yayıldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Birçok platformda paylaşılan görüntüler gündem olurken kullanıcılar, Aksoy'a tepki gösterdi.
Yorumlarda Aksoy'un dini değerlerle ile dalga geçtiği vurgulandı.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Görüntülerin ardından Abdullah Aksoy’un partiden ihraç edildiği açıklandı.
Söz konusu açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapıldı.
"LİSTEMİZDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"
Durmaz, açıklamasında "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.." ifadelerini kullandı.