2025 KPSS takvimi: 2025 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) her yıl düzenli olarak yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz ay tamamlandı.

Memurluk hayali kuran milyonlarca kişinin katılım sağlayacağı sınav için geri sayım devam ederken sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Sınava 1 ay kalmasıyla birlikte sınav yerleri ve sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır.

2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür), 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde (Alan Bilgisi oturumları) yapılacak.

Bu doğrultuda, sınav giriş yerlerinin ise Ağustos sonu ile Eylül başı arasında, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.