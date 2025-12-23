Payco soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 28 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

TEKNİK KADROLAR DA DOSYAYA DAHİL EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis ve 'dorex' dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu, bu paraların yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO Elektronik Para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığını ileri sürüldü.

Soruşturmanın ikinci aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA ROL OYNADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Bu şahısların, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.

28 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'suç gelirlerini aklama' suçuyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

İlk aşamada hakkında işlem yapılanlarla birlikte toplam şüpheli sayısının ise 39’a ulaştığı belirtildi.