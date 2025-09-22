2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları ne zaman bitiyor? İşte tercih takvimi 2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih başvuruları 19 Eylül itibariyle başladı. Tercih başvurularının başlamasının ardından son tercih gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları ne zaman bitiyor?