2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları ne zaman bitiyor? İşte tercih takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları (2025-Mühendislik Tamamlama) tercih süreci 19 Eylül 2025 tarihi itibariyle başladı.
Tercih sürecinin başlamasının ardından adaylar son tercih gününün ne zaman olduğuna dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek olan başvurularda son tarih merak ediliyor. Peki, 2025-Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları ne zaman bitiyor?
TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2025-Mühendislik Tamamlama) tercihinde bulunacak adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek.
19 Eylül 2025 tarihinde başlayan tercih süreci 25 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.