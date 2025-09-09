2025 ÖZYES sonuçları açıklandı mı? ÖZYES sonuçları nereden öğrenilir?

Spor, sanat ve performans alanlarında eğitim veren yükseköğretim programlarına öğrenci alımında uygulanan bir değerlendirme sistemi olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 2025- YKS sonuçlarının açıklanmasını ardından 13-17 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Müzik, Sahne Sanatları gibi özel yetenek gerektiren bölümlerine girişte gerekli olan ÖZYES sonuçları açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının arından sınava katılım sağlayan binlerde aday sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği konusunda araştırmalarına kız kazandırmış durumda. Peki, ÖZYES sonuçları nereden öğrenilir?

ÖZYES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında 2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, ÖZYES 2025 sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖZYES SONUÇ ÖĞRENME EKRANI