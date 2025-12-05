Sosyal medyada röportaj provokatörü gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, sokak röportajlarında artışa neden oldu.

Öyle ki eline mikrofonu, kamerayı alan kendini işlek caddelere attı.

Hal böyle olunca, sosyal medyada görünürlük ve beğeni uğruna çirkin işler ortaya çıktı.

SOKAK RÖPORTAJI PROVOKASYONU

Bunun yanında sokak röportajları, provokatörler için de eşsiz bir alana dönüştü.

Sık sık halkı provoke eden içerikler, türlü platformlarda boy göstermeye başladı.

Bunun son örneği, 2 gündür sanal dünyanın gündeminde.

CUMHURBAŞKANI VE AİLESİNE HADSİZ SÖZLER

Kendine Muhabir adlı bir YouTube kanalının yaptığı 'röportaj' tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler, hem tepki çekti hem de art arda paylaşıldı.

Polis ekipleri harekete geçerek hadsiz ifadelerin sahibini gözaltına alırken şoke eden bir ayrıntı ortaya çıktı.

KILIKTAN KILIĞA PROVOKASYON

Sözlerin sahibinin ilk röportajı olmadığı, kılıktan kılığa girerek aynı kanalla sık sık konuştuğu, aslında 'röportajın' da provokasyona paravan olduğu belirlendi.

Bu kez, Cumhurbaşkanı'nı hedef alan şahsın, farklı kılıklar içinde provokatif demeçleri gündem oldu.