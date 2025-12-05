Sosyal medyada röportaj provokatörü gözaltına alındı

- Kendine muhabir adlı kanalda çeşitli kılıklara girerek provokatif röportajlar yapan şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.
- Gözaltı haberi, röportajı yapan kanal sahibi tarafından duyurulurken, şahsın daha önce de aynı kanalda benzer şekilde provokasyon yaptığı ortaya çıktı.
- Bu şahsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve eşinin hedef alındığı ifadelerle gündeme gelmesi infial yarattı.
Son dönemde sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, sokak röportajlarında artışa neden oldu.
Öyle ki eline mikrofonu, kamerayı alan kendini işlek caddelere attı.
Hal böyle olunca, sosyal medyada görünürlük ve beğeni uğruna çirkin işler ortaya çıktı.
SOKAK RÖPORTAJI PROVOKASYONU
Bunun yanında sokak röportajları, provokatörler için de eşsiz bir alana dönüştü.
Sık sık halkı provoke eden içerikler, türlü platformlarda boy göstermeye başladı.
Bunun son örneği, 2 gündür sanal dünyanın gündeminde.
CUMHURBAŞKANI VE AİLESİNE HADSİZ SÖZLER
Kendine Muhabir adlı bir YouTube kanalının yaptığı 'röportaj' tepkilere neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler, hem tepki çekti hem de art arda paylaşıldı.
Polis ekipleri harekete geçerek hadsiz ifadelerin sahibini gözaltına alırken şoke eden bir ayrıntı ortaya çıktı.
KILIKTAN KILIĞA PROVOKASYON
Sözlerin sahibinin ilk röportajı olmadığı, kılıktan kılığa girerek aynı kanalla sık sık konuştuğu, aslında 'röportajın' da provokasyona paravan olduğu belirlendi.
Bu kez, Cumhurbaşkanı'nı hedef alan şahsın, farklı kılıklar içinde provokatif demeçleri gündem oldu.