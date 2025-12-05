Abone ol: Google News

Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için ek başvuruların bugün sona ereceğini bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 11:14
Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor
  • Hac için ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor.
  • Boş kalan kontenjanlara başvuruların bitiş tarihi bugün olarak belirlendi.
  • Hacı adaylarının e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular bugün sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.

İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN TAMAMLANACAK

Ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden alınabilecek.

