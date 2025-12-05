Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular bugün sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi bugün bitecek.

İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN TAMAMLANACAK

Ek kayıt sırası gelen hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezinden alınabilecek.