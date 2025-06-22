2025 YKS sınavının soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT dün saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.

Sınavın ikinci oturum olan AYT ise bugün saat 10.15'te başlayıp, 13.15'te tamamlanırken, son oturum olan YDT ise 15.45 başlayıp, 17.45'te sona erdi.

SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

Sözel ve sayısal konulu sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÖSYM DUYURDU: SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den sevindiren haber az önce geldi.

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 22 Haziran 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

RESMİ SİTEDE YOĞUNLUK

Son dakika gelişmesi sonrası adaylar, netlerini hesaplamak için kurumun resmi sitesine adeta akın etti.

20225-YKS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTALARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.