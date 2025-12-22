2026 Gazze Yürüyüşü ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistin, dünyanın gözü önünde kana bulanıyor...

İsrail'in gözünü kırpmadan bombaladığı Gazze'de masumlar hayatını kaybediyor.

Sessiz kalınan bu katliama dur demek için Türkiye her an elinden geleni yapıyor.

2026'nın ilk gününde bu katliama ses yükseltmek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

"Gazze Yürüyüşü 2026" ne zaman, saat kaçta, nerede soruları şimdiden merak konusu.

İşte, Gazze Yürüyüşü için açıklanan bilgiler...

GAZZE YÜRÜYÜŞÜ NE ZAMAN 2026

On binlerce kişi bir kez daha 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşacak ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarına, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekilecek.

3. kez yapılacak etkinlik Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek.

Büyük Gazze Yürüyüşü'ne 4 büyük kulüp de destek verecek.