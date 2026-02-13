Rasim Ozan Kütahyalı: Osman Gökçek, Osman Balboa'ya dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalında gündem belirleyen yorumlarına devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara ile TBMM'de yaşanan yemin kavgasını masaya yatıran Kütahyalı, çarpıcı yorumlarda bulundu.

ROCKY BALBOA GÖNDERMESİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminini önlemek isteyen CHP'lilerin saldırısına en ön safta karşı koyan Osman Gökçek'e dikkat çeken Kütahyalı, Rocky Balboa göndermesi yaptı.

Gökçek'i, ünlü yıldız Sylvester Stallone'nin canlandırdığı ve Hollywood'un kült karakterlerinden biri haline gelen boksör Rocky Balboa'ya benzeten Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

"OSMAN GÖKÇEK GİTMİŞ, OSMAN BALBOA GELMİŞ"

"Mahmut Tanal ortalığı karıştırdı, ondan sonra büyük bir kavga çıktı. 17 senedir tanıdığım dostum, arkadaşım Osman Gökçek, Osman Balboa'ya dönüştü. Öyle gördüm ben. baktım Osman Gökçek gitmiş, Osman Balboa gelmiş. Tabii ki görüntü hoş değil ama.

Bu hiç olmaması lazımdı. Orada Osman Gökçek Balboa hareketleri yaparken arkadan Akın Gürlek'in yemin sesi geliyor. Yemin ediyor orada.

"CHP'LİLER ARKADA AKIN GÜRLEK'İ TEBRİK ETMİŞLER"

Orada kavgadan sonra CHP'liler gidip, Akın Gürlek'i tebrik ediyorlar. Şimdi zaten CHP'liler aleniyette kabadayı, tenhada dost. Kamuoyu önünde müfrit, tenhada mutedil...

Beni ilgilendiren konu şu: CHP medyasında şu propagandayı görmeye başladım. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Kürt yurttaşlarımızı korkutmaya çalışan, Akın Gürlek'i Kürt düşmanı gibi göstermeye çalışan bir iğrenç kara propaganda..."