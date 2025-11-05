2026 Hac kura sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hacı adaylarının beklediği kura...

Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 yılı hac kuraları için büyük heyecan yaşadı.

KURA ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi, bugün Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe görevlilerin yanı sıra çok sayıda hacı adayı ve yakınları da katıldı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

KAYIT TARİHLERİ

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Sonuçlara https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-islemleri adresi üzerinden ulaşılabiliyor.