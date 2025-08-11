2026 Hac Ön Kayıtları: Hac ön kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte kayıt ekranı

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, hacı adaylarının gündeminde...

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Ön kayıt yapacak olan vatandaşlar, "2026 hac ön kayıtları" başlığında araştırma yapıyor.

Peki, hac ön kayıtları nasıl yapılır? Hac ön kayıt başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

HAC ÖN KAYIT NASIL YAPILIR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar, açılan ekran üzerinden kimlik bilgilerini girerek başvuru kaydını tamamlayacak.

e-Devlet Hac İşlemleri - Kayıt Ekranı

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ 2026

2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

Hac yolcuları, hac türlerinden "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" türlerinden birini tercih edeceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacak olup, konaklama türü tercihi değişikliklerine de sonradan izin verilmeyecektir.

Suudi Arabistan makamlarınca talep edilmesi halinde sağlık raporu ibrazı istenebilecektir.

Grup oluşturma, grup dağıtma, adres, telefon değişikliği ve hac konaklama türü gibi güncellemeler de e-Devlet portalı üzerinden yapılacaktır.