Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi, 38 maddeden oluşuyor

Kamuoyunda merakla beklenen 11. Yargı Paketi'nde sona gelindi.

Meclis'e sunulan teklife ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgi verdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsattı.

12 KANUN 38 MADDE

Teklifin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü ve 38 maddeden oluştuğunu bildiren Tunç, şunları kaydetti:

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.