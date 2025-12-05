İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul günler sonra yağışa kavuşuyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde bugün beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

SOĞUK HAVA GELİYOR

İstanbul hafta sonu, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

SAAT VERDİLER

Yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

UYARIDA BULUNULDU

Fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (6-10 ARALIK)

Tarih En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık

06 Aralık Cumartesi: En düşük 11 derece, en yüksek 19 derece

07 Aralık Pazar: En düşük 11 derece, en yüksek 16 derece

08 Aralık Pazartesi: En düşük 10 derece, en yüksek 13 derece

09 Aralık Salı: En düşük 7 derece, en yüksek 14 derece

10 Aralık Çarşamba: En düşük 6 derece, en yüksek 14 derece