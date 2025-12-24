2026 Özel sektör zammı belli oldu mu? Ne kadar, yüzde kaç olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler bu kez özel sektöre çevrildi.

Asgari ücret artışları özel sektörü direkt kapsamasa da, maaş skalalarına dair referans oluşturuyor.

Bu nedenle özel sektör çalışanları, işverenlerin nasıl bir zam politikası izleyeceğini ve maaş artışlarının yüzde kaç olacağını araştırıyor.

Peki; özel sektörde 2026 zammı belli mi, yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

ÖZEL SEKTÖR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2026

Özel sektörde maaş zamları, asgari ücrette olduğu gibi tek bir oranla belirlenmiyor.

Zam oranları; sektör, şirketin mali durumu, enflasyon beklentisi ve çalışan performansı gibi birçok kritere göre değişiklik gösterebiliyor.

Genellikle ise yüzde 25–30 arası zam beklentisi öne çıkıyor. Bu grupta, asgari ücretle aradaki makasın korunması hedefleniyor.