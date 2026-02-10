Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin yakından takip ettiği dava...

Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın duruşması yarın görülecek.

Duruşma öncesinde Barım'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Barım hakkında savcılık esas hakkında mütalaasını sundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası talep ettiği Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan ve , 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer, ID iletişim sahibi Ayşe Barım 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye edilmişti.

Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırılan Barım tutukluluğunun 248. gününde cezaevinde çıkmıştı.

MÜTALAADA GEZİ PARKI DETAYI

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı şekilde yürütüldüğü savunuldu.

Sanık Ayşe Barım’ın, halkın sempati duyduğu ve kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Barım’ın, Gezi Parkı ana aktörleriyle öncesinde herhangi bir iletişim kaydının bulunmadığı, ancak eylemlerin hazırlık ve başlangıç sürecinde sık sık ve sistemli şekilde irtibat kurduğu, bu görüşmelerin tesadüfi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

YARGITAY'IN KARARI DA DİKKAT ALINDI

Mütalaada, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile birlikte hareket ettiği iddia edilen Barım’ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçılar camiası adına aktif planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2023/12611 Esas, 2023/6359 Karar sayılı ilamı da dikkate alınarak, eylemlerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtildi.