2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Meclis'in gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilecek.

BİR AY SÜRECEK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

SUNUM YAPILACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Perşembe yapacağı sunumla başlanacak.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek.