2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu: 11 gün izinle 43 gün tatil yapma fırsatı

2025 yılının son demleri...

Yeni yılı bu akşam kucaklayacak olan ülkemizde takvimlerde de yeni bir sayfa açılacak.

2026 yılına ilişkin ilk merak edilenlerden biri de tatil günleri oldu.

RESMİ TATİL TAKVİMİ NETLEŞTİ

Resmi tatillerde plan yapmak isteyenler konuyla fazlasıyla ilgileniyor.

Hem kamu hem özel sektör çalışanlarının yıllık planlamalarını şekillendirecek resmi tatil takvimi belli oldu.

TOPLAM 15,5 GÜNLÜK RESMİ TATİL

Tatil avantajları ile dolu olan 2026 yılı, çalışanları mutlu edeceğe benziyor.

Söz konusu takvime göre 2026 yılında, çalışanlar toplam 15,5 günlük resmi tatil yapacak.

43 GÜN TATİL YAPMA FIRSATI

Çalışanlar, 2026 yılında resmi tatillerin hafta sonları ve yıllık izinlerle birleştirilmesi halinde 43 güne kadar tatil yapabilme fırsatı yakalayabilecek.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

İşte, 2026 resmi tatil takvimi ve 43 gün tatil yapabilmek için izin alınması önerilen günler şöyle:

Yılbaşı (1–4 Ocak):

Tatil perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü alınacak 1 günlük izin, hafta sonu ile birleştirildiğinde 4 günlük tatil planı imkanı sunuyor.

Ramazan Bayramı (14–22 Mart):

Ramazan Bayramı tatili, 9 Mart Perşembe arefe günü öğleden sonra başlayor ve 22 Mart Pazar günü sona eriyor.

Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arİfe günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatil yapılabilir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23–26 Nisan):

23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü alınacak 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1–4 Mayıs):

Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hafta sonuyla birleşerek 3 gün tatil imkanı sunuyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16–19 Mayıs):

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda alınacak 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

Kurban Bayramı (23–30 Mayıs):

Kurban Bayramı’nda 1,5 gün izin alarak, pazartesi ve arefe günü yarım gün olmak üzere, hafta sonu ile birleştirildiğinde toplam dolu dolu 9 gün tatile sahip olabilirsiniz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (10–15 Temmuz):

15 Temmuz’un denk geldiği çarşamba günü öncesi ya da sonrası için alınacak 2 gün izinle de 5 gün tatil yapılabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı:

Zafer Bayramı, bu yıl pazar gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim–1 Kasım):

1,5 gün izinle 5 gün tatil fırsatı...

Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı kapsamında, çarşamba günü yarım gün ve cuma günü olmak üzere 1,5 gün izin alarak 5 günlük bir tatil yapılabilir.