25 ilde DEAŞ operasyonu: 125 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri teröristlere bugüne kadar göz açtırmadı, şimdi yine açtırmıyor.

Yalova'da şehit olan 3 polisimizin ardından operasyonlar sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir son dakika daha geldi.

25 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve 125 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şöyle dedi;

"125 DEAŞ ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIK"

“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.

HANGİ İLLERDE DÜĞMEYE BASILDI

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

"DEVLETİMİZİN KUDRETİNİ GÖRECEKLER"

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"