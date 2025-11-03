2026 zammı: IMEI, pasaport ve ehliyet ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni maliyeti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeniden değerleme oranı, Türkiye'de vergi, harç, ceza ve diğer mâli yükümlülüklerin güncellenmesinde esas alınan yıllık bir artış oranıdır. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belirlenen bu oran, özellikle enflasyonun etkisiyle ekonomik değerlerin reel düzeye çekilmesini sağlar.

3 Kasım Pazartesi günü TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile birlikte 2026 için Yeniden Değerleme Oranı belli oldu.

YDO'nun belirlenmesiyle birlikte pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde yeni tarifeler hesaplandı.

İşte, 2026'da IMEI, pasaport ve ehliyet ücreti...

IMEI KAYDI NE KADAR OLDU 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 için Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 25,49 olarak açıkladı. Bu kapsamda yeni ücretler şu şekilde oldu:

2025 yılında IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak belirlenmişti. Bu ücrete %25,49 oranında bir zam yapılacak. Yani zam sonrasında IMEI kaydı için ödenecek ücret yaklaşık 57.230 TL olacak.

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ

2025 yılı pasaport harç ücretlerine %25,49 zam uygulanması durumunda yeni ücretler yaklaşık şöyle olacak:

6 aylık pasaport: 2.300 TL - 2.888 TL

1 yıllık pasaport: 3.449 TL - 4.328 TL

2 yıllık pasaport: 6.898 TL - 8.655 TL

3 yıllık pasaport: 10.347 TL - 12.981 TL

EHLİYET ÜCRETLERİ 2026

A/A1/A2/F sınıfları toplam: yaklaşık 3.643,10 TL.

B sınıfı toplam: yaklaşık 7.438,60 TL.

C ve diğer ileri sınıflar toplam: yaklaşık 11.235,60 TL.

%25,49 zam sonrası 2026 ehliyet harç ücretleri yaklaşık olarak:

A/A1/A2/F: 4.572 TL

B sınıfı: 9.333 TL

C ve diğer ileri sınıflar: 14.098 TL