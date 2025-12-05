Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin tanınan yüzlerinden olan 3 kadın spiker, gözaltına alındı....

Sabah saatlerinde gelen futbolda bahis operasyonu son dakikasından sonra 3 kadın spikerin daha gözaltına alınmasının, "bahis soruşturması" kapsamında olduğu düşünüldü.

Ancak gerçek, dakikalar önce ortaya çıktı.

3 KADIN SPİKERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ela Rümeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, jandarma ekipleri tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında ifadeye götürüldü.

HANDE SARIOĞLU İSTANBULA GETİRİLİYOR

Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu'nun İstanbul'a getirildiği ve başka gözaltılar da olduğu öğrenildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.