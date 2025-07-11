21 ilde siber suçlarla mücadele: Bir haftada 346 şüpheli yakalandı

Suçlulara karşı güvenlik güçlerinin mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Güvenlik güçleri yurt genelinde suç örgütlerine, yasa dışı oluşumlara göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyona dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

1 HAFTADA 346 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, 21 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 99 şüphelinin tutuklandığını 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

21 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık, Yasak Cihaz ve Programlar, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 Milyon 800 bin TL değerinde 7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu.