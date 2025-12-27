Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi

- Murat Övüç, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
- Metris Cezaevi'ne gönderildikten sonra Tekirdağ'daki Karatepe Cezaevi'ne nakledildi.
- Jandarma tarafından getirilen Övüç, cezaevine teslim edildi.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve tahrik suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
TEKİRDAĞ'A SEVK EDİLDİ
Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.