İstanbul'da evsiz vatandaşlar uygun tesislerde misafir edilecek

- İstanbul Valisi Davut Gül, evsiz vatandaşların uygun tesislerde misafir edildiğini duyurdu.
- Gül, hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sokakta kalanların 112'ye bildirilmesini istedi.
- Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle yıl boyunca evsizlere yardım ediyor.
Gül, yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz lütfen dikkat. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"AMACIMIZ HİÇ KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMAMAK"
Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak.