İstanbul'da evsiz vatandaşlar uygun tesislerde misafir edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki evsiz vatandaşları uygun tesislerde misafir ettiklerini belirtti.

Gül, yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz lütfen dikkat. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"AMACIMIZ HİÇ KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMAMAK"