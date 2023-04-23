23 Nisan Anıtkabir'de coşkuyla kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Bayram kutlamalarının birinci adresi Anıtkabir oldu.

AA

Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birleşince ülke genelindeki çoşku katlandı.

23 Nisan Türkiye'nin ilk milli bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiği için de ayrı bir önemi var.

23 Nisan, dünyada ilk kez bir çocuk bayramı olarak kutlandığı için de coşkusu yurt sınırlarını aşmış durumda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Çocuklar 23 Nisan'ı Anıtkabir'e kutladı

Törenler sırasında ve sonrasında çocuklar Anıtkabir'e akın etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene çok sayıda yetkili de katıldı

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mahmut Özer: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz

Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri, evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz, ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz

Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz, çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamak yolundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, spor, sanat ve teknolojiyle harmanlayan çocuklarımız, bu güzel vatanı işaret ettiğiniz 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkaracaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize ilerlerken ilhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığa olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun.