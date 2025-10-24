24 Ekim 2025 vapur seferleri iptal mi? Son dakika Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Kadıköy..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul için meteorolojiden gelen "sarı kod"lu uyarı, etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağmur uyarısı verilen Megakent'te okullarda 16.00'dan sonra tatil ilan edilirken, çeşitli önlemler de alınmaya devam ediyor.

Öyle ki, 24 Ekim 2025 için vapur ve teleferik seferlerine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Deniz yolu ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar Beşiktaş- Kadıköy-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri kapalı mı, vapur seferleri iptal mi edildi gibi sorulara yanıt arıyor.

Özellikle Avrupa-Anadolu yakası arası gidip gelecek olanlar, son dakika haberlerine göz atıyor.

Peki; Vapur seferleri iptal mi? İşte vapurlarda son durum...

24 EKİM 2025 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul, X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."