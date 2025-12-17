Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis'te soğuk hava yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: