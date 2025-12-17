Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

- Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
- Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.
- Bitlis merkezi ve Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim durduruldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bitlis'te soğuk hava yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları sebebiyle Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.