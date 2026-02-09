24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı Son 10 gündür polis tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 144 şüpheli yakalandı.