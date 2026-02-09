Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a mesajları alkolün etkisiyle yazdığı iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP yine bir belediye kaybetti...

AK Parti'ye kaptırılan son belediye Ankara'nın Keçiören Belediyesi oldu.

Ama bu geçiş, yaşanan en olaylı geçişlerden biri olarak tarihe geçti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat akşamı istifa ettiğini duyurdu.

CHP'DEN OLAYLI İSTİFA

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Özarslan, kendisine yönelik hakaret, tehdit ve iftira içerikli mesajlar gönderildiğini iddia etti.

Söz konusu mesajların 7 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59’da WhatsApp üzerinden gelmeye başladığını belirten Özarslan, kullanılan üslubun siyasi nezaket ve parti ahlakıyla bağdaşmadığını savundu.

MESAJ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımın ardından Özel'den Özarslan'a gönderilen mesajların ekran görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Özel'in hakaret ve sinkaflı küfürleri bol bol kullandığı o mesajlar, sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

MESAJLARI SARHOŞKEN YAZDI İDDİASI

Olay tazeliğini korurken ortaya atılan bir iddia, dozu bir kat daha artırdı. Buna göre Özel'in, gece geç saatlerde alkollü halde bu mesajları yazdığı iddia edildi.

Özel'in gece yarısından sonra art arda mesajlar yazması, cevap alamayınca da çok sayıda görüntülü arama yapması bu iddiaları güçlendirdi.