25 Kasım ne günü, ne oldu? Kadına Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü...

25 Kasım, Mirabal Kardeşler'in 1960'ta diktatör Rafael Trujillo'ya karşı direnişleri sonucu öldürülmelerine ithafen seçilmiştir. İstanbul Valiliği'nin Taksim metro istasyonunu kapatmasının sebebi merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacak. - ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak. 25 Kasım Salı günü "bugün ne oldu" sorusu gündeme geldi. Peki; bugün ne oldu? 25 Kasım dünya ne günü? Yanıtı haberimizde... 25 KASIM NE GÜNÜDÜR Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'dür. 25 Kasım'ın seçilmesinin arkasında oldukça acı bir tarih vardır: Mirabal Kardeşler (Patria, Minerva ve Maria Teresa), Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Rafael Trujillo'ya karşı direnen üç kız kardeşti. 25 Kasım 1960'ta, rejimin gizli polisleri tarafından vahşice katledildiler. Bu olay, dünya genelinde kadınlara yönelik şiddetin sembolü hâline geldi. 1999'da BM, 25 Kasım'ı resmi olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilan etti.

