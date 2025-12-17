Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜLER

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

ATK’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından alınan numunelerin sonuçlarına göre, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sonuçlara göre Cebeci’nin esrar ve kokain kullandığı tespit edildi.

İFADE VERMEYE GELDİ

Cebeci, bugün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitmişti.

İfadenin ardından karar açıklandı.

TUTUKLANDI

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: