Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

- Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamasıyla yargılandı.
- Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.
Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜLER
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.
ATK’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler serbest bırakıldı.
TEST SONUÇLARI ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından alınan numunelerin sonuçlarına göre, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sonuçlara göre Cebeci’nin esrar ve kokain kullandığı tespit edildi.
İFADE VERMEYE GELDİ
Cebeci, bugün hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitmişti.
İfadenin ardından karar açıklandı.
TUTUKLANDI
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı.
İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.