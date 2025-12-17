Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sercan Yaşar tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de tutuklandığı soruşturmada, Sercan Yaşar’ın bazı ünlü isimlere uyuşturucu temin ettiği yönünde iddialar bulunduğu öne sürülüyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaşar’ın, soruşturma kapsamında verdiği ifadeler sonrası etkin pişmanlıktan yararlandığı ve bu nedenle serbest bırakıldığı öğrenildi.

7 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliye Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi yapıldı. Saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerden 7’sinin test sonucu pozitif çıktı.

Adli Tıp raporlarına göre, pozitif çıkan örneklerde “kokain ve metabolitleri” tespit edildi. Üç şüphelinin ise test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

GÖZALTI KARARLARI

Soruşturma dosyasına giren yeni deliller doğrultusunda, aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9 Aralık akşamı düzenlenen operasyonla Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay gözaltına alındı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 3 kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlamak” suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Öte yandan spiker Ela Rümeysa Cebeci de, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.