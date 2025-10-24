29 Ekim'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
- Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, ücretsiz hizmet verecek.
- Bu karar, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, şehir içi toplu taşımayla ilgili de detaylar belli olmaya başladı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAZI SEFERLER ÜCRETSİZ
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlar, çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.