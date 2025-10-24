29 Ekim'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.