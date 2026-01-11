İstanbul'da eğitime kar engeli: Okullar yarın tatil edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beklenen tatil haberi geldi.

İstanbul'da okullar kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ TATİLLER ÇOCUKLAR"

İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası… İyi tatiller çocuklar.



İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;



Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

AKOM UYARIDA BULUNMUŞTU

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor.

Yağışların haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü, saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor." denildi.