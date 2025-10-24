Abone ol: Google News

29 Ekim'de metro seferleri ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 00:51
29 Ekim'de metro seferleri ücretsiz olacak
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferleri ücretsiz olacak.
  • Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Başkentray, Marmaray, İZBAN ve belirli metro hatları ücretsiz hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı metro seferleri ücretsiz olacak.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN ÜCRETSİZ

29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

