29 Ekim'de metro seferleri ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı metro seferleri ücretsiz olacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN ÜCRETSİZ
29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.