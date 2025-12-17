Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik️." başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yerde aşırı hız yaparak motosiklete çarptığını ifade eden Yerlikaya, kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"SÜRÜCÜ YAKALANSA DA YİTİRDİĞİMİZ CAN GERİ GELMİYOR"

Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i hız kurallarına uymamaktan meydana geldi.



3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız.

YENİ TRAFİK KANUNUNA DİKKAT ÇEKTİ