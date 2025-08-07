31 ilde dolandırıcılık operasyonu: 188 şüpheli yakalandı

31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi.

1 aydır devam eden operasyonlarda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı.

102 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 102'si tutuklanırken 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

"SUÇ ŞEBEKELERİNE KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;



- Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,

- Telefon çekilişi ve iş vaadiyle,

- Sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak,

- Vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve

- Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.



Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum.



Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.