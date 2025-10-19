32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürürken başarılı bir operasyona daha imza attı.

"GÖZALTINDAKİ 62 ŞÜPHELİDEN 41'İ TUTUKLANDI"

Son 2 haftada, 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 62 şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden 41'inin tutuklandığını duyurdu.

Şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol şartı uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

32 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 62 şüpheliyi yakaladık 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"İRTİBATLARINI ANKESÖRLÜ TELEFONLA SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ"

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."