Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum

Suriye'de devrimin birinci yılı...

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.

Başta Suriye'nin başkenti Şam olmak üzere birçok noktada kutlamalar yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile devrimde hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 14 yıl süren iç savaş ve 61 yıllık Baas diktatörlüğüne son veren 8 Aralık devrimin birinci yıl dönümüne ilişkin şunları kaydetti:

"8 ARALIK DEVRİMİ'NİN 1'İNCİ YILINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum.



Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

"SURİYE'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.



Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

AYAKLANMALAR ESAD REJİMİNİ ZORA SOKTU

Her şey 15 Mart 2011’de, Suriye’nin güneyindeki Dera kentinde bir grup öğrencinin okul duvarına "Ey Doktor (Beşar Esad), sıra sende" yazmasıyla başladı.

2011’de Dera’da başlayan ayaklanma, arkasına aldığı büyük halk desteği ile Esad diktatörlüğünü sarstı.

Esad, üzerine gelen seli durdurmakta zorlanırken devreye Rusya, İran ve İsrail girdi.

EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Rejimin 14 yıl devam eden katliamlarında 600 bin Suriyeli hayatını kaybetti.

10 milyona yakın Suriyeli, vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Ülke baştan başa yıkıldı, enkaza döndü.

27 KASIM GÜNÜ HAREKETE GEÇİP ESAD'I DEVİRDİLER

27 Kasım 2024 sabahı İdlib’deki mücahitler harekete geçti.

30 Kasım’da Halep, 5 Aralık’ta Hama, 7 Aralık’ta Humus mücahitlerin eline geçti.

Esad, kimseye haber vermeden Şam’dan bir uçakla Rusya’ya kaçtı.

1918’den bu yana yabancı işgal güçleri ve onların kuklası diktatörler tarafından yönetilen, son 54 yıldır Esad diktatörlüğü altında inleyen Suriye, nihayet tam bağımsızlığına kavuştu.