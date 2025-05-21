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Haber Merkezi

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Güvenlik güçleri, suç ve suçlulara ve yasa dışı faaliyetlere göz açtırmıyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

298 ŞÜPHELİ YAKALANDI

47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 298 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca;

Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.