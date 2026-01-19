Pegasus'a yoğun tepki: KKTC seferi 9 saat gecikmeyle havalandı Son dönemde Pegasus Hava Yolları’nda yaşanan gecikmeler yolcuların yoğun tepkisine neden oluyor. İstanbul'dan KKTC'ye hareket eden PC1926 seferi, tam 9 saat gecikmeyle gerçekleştirildi.

Yolcular, sosyal medya üzerinden gecikme ve bekleme süreleriyle ilgili yoğun tepkilerini paylaştı.

Yurt genelinde kar yağışları sürüyor... İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. UÇUŞLAR AZALTILDI Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı. Alınan karar doğrultusunda Pegasus Hava Yolları, 18 ve 19 Ocak tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. KIBRIS UÇUŞU TEPKİLERE NEDEN OLDU Pegasus Hava Yolları'na yönelik sosyal medyada yaşanan yoğun gecikme tepkileri arasında öne çıkanlardan biri, PC1926 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-KKTC (Ercan) uçuşuydu. 9 SAAT GECİKMEYLE HAVALANDI Planlanan kalkış saati dün akşam 20.30 olan uçak, yaklaşık 9 saat gecikmeyle bugün sabah 05.47'de havalandı. TEPKİ GÖSTERİLDİ Yolcular, sosyal medya platformlarında bekleme süreleri ve uçuş boyunca yaşanan aksaklıklardan dolayı yoğun tepki gösterdi. Gündem Haberleri Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi

