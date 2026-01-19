Pegasus'a yoğun tepki: KKTC seferi 9 saat gecikmeyle havalandı

- Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul-KKTC uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle 9 saat gecikmeyle gerçekleştirildi.
- Yolcular, sosyal medya üzerinden gecikme ve bekleme süreleriyle ilgili yoğun tepkilerini paylaştı.
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı yüzünden uçuş kapasitesi yüzde 15 azaldı ve bazı uçuşlar iptal edildi.
Yurt genelinde kar yağışları sürüyor...
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
UÇUŞLAR AZALTILDI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı.
Alınan karar doğrultusunda Pegasus Hava Yolları, 18 ve 19 Ocak tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
KIBRIS UÇUŞU TEPKİLERE NEDEN OLDU
Pegasus Hava Yolları’na yönelik sosyal medyada yaşanan yoğun gecikme tepkileri arasında öne çıkanlardan biri, PC1926 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-KKTC (Ercan) uçuşuydu.
9 SAAT GECİKMEYLE HAVALANDI
Planlanan kalkış saati dün akşam 20.30 olan uçak, yaklaşık 9 saat gecikmeyle bugün sabah 05.47‘de havalandı.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Yolcular, sosyal medya platformlarında bekleme süreleri ve uçuş boyunca yaşanan aksaklıklardan dolayı yoğun tepki gösterdi.