5 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 26 tutuklama

Yurt içinde ve dışında organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmeden bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 ilde, 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlediğini, operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sının tutuklandığını bildirdi.

"1 MİLYAR 200 MİLYON HESAP HARKETEİ BULUNAN 26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"ŞAHISLAR HAKKINDA SAVCILIKLARIMIZCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'da; baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de; yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de; “6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı” suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"BANKA HESAPLARI HAKKINDA TEDBİR KARARI VERİLDİ"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüphelilere ait; 1 milyar 200 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEMİZ VE OPERASYONLARIMIZ KARARLIKLA DEVAM EDİYOR"