Bakan Yusuf Tekin'den CHP'ye yanıt: Sizin belediyeleriniz neden mülakat yapıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bakanlar bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"CHP'Lİ BELEDİYELER NİYE MÜLAKAT YAPIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen mülakat eleştirilerine şu yanıtı verdi:

CHP grubu mülakatlarla ilgili eleştiri yaptı. Ben çok iyi anlıyorum. Sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey Sayın (Mehmet) Moğultay ve (Seyfi) Oktay döneminde yapılan mülakatlar. Ben mülkiye mezunu olarak o sınavlara girmiştim. İlk 100'e girenlerden 57 tanesi elendi, ilk 10'a giren kişilerden 6 tanesi elendi. Madem mülakata bu kadar karşısınız, şu anda Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi niye mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman. İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Kusura bakmayın, geçeceksiniz bunu.