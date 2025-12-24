50 bin mahkuma tahliye yolu: Deprem suçları kapsam dışı bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Paket kapsamında yer alan ve “Covid-19 düzenlemesi” olarak anılan infaz indirimini içeren 27'nci madde kabul edildi.

Kabul edilen maddeyle birlikte, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen bazı suçlara ilişkin infazda erken geçiş imkanı tanınırken, deprem suçları düzenlemenin tamamen dışında bırakıldı.

Buna göre, depremlerde yıkılan binalardan ve meydana gelen ölümlerden sorumlu olanlar, Covid-19 kapsamında getirilen infaz indiriminden yararlanamayacak.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?

Düzenleme kapsamında istisna tutulan suçlar arasında; Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe ve boşanılan eşe yönelik kasten öldürme, kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlar, kendini savunamayacak durumda olan kişilere yönelik suçlar, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların işlediği suçlar yer aldı.

AK PARTİ VE MHP'DEN ORTAK ÇALIŞMA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ile daha önce yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri başta olmak üzere, yıkılan binalar ve yaşanan can kayıplarından sorumlu kişilerin infaz indirimi kapsamına alınmaması yönünde güçlü talepler dile getirilmişti.

Bu talepler üzerine Güler ve Akçay, söz konusu kişilerin, kapalı cezaevinden açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçiş öngören düzenlemenin dışında tutulması için teknik çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Yapılan çalışma sonucunda deprem suçları, 11. Yargı Paketi kapsamı dışında bırakılarak düzenleme yasalaştı.