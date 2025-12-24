Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Türkiye’ye geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Sudan ikili ilişkilerinin ele alınacağını bildirdi.

Duran, görüşmelerde ayrıca Sudan’daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ile bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımların da gündemde olacağını ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah El Burhan Abdulrahman El Burhan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır.



Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan’daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Sudan'ın birçok şehri gibi başkent Hartum'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte topçu ve roket atışları ve silah sesleri, gündelik hayatın bir parçası oldu. Ülke iki yıldır süren bir çatışma sarmalının içinde. Bir yandan şehirler yıkılırken öte yandan altın madenleri, sınır geçişleri ve silah rotaları hiç durmayan bir dolaşım üretiyor. Savaşın en çarpıcı yanı da bu noktada ortaya çıkıyor.

Sudan’daki çatışmalar artık yalnızca Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan bir iktidar kavgasının çok ötesine geçti. Sudan'da çatışmalardan beslenen katmanlı bir çıkar düzen var artık.

Uluslararası arenada bu “bitmeyiş” duygusu uzun zamandır dile getiriliyor. Savaşın ilk günlerindeki değerlendirme, bugün de güncelliğini koruyor: “Savaşan generallerin çatışmaları durdurmaya pek iştahı yok”.

ALTIN VE SİLAH: SAVAŞIN GETİRDİĞİ EKONOMİ

Sudan’da savaşın uzamasını açıklayan en “soğuk” ama en güçlü gerçek şu: Çatışma, kendi finansman dilini üretti.

Darfur ve çevresinde kontrol edilen alanlar, bir süre sonra yalnızca askeri mevzi olmaktan çıkıp bir “gelir kaynağı”na dönüştü. Altın, burada savaşın görünmeyen yakıtı. Savaşın sürdüğü her gün, altın hareket ediyor. Altın hareket ettikçe silahın, yakıtın ve milis ağlarının sürekliliği sağlanıyor.

HDK'NİN FAŞİR'E GİRMESİNİN ARDINDAN KATLİAM İDDİALARI

Sudan'da ordu ve müttefik güçlerin, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) yoğun saldırılarının ardından Faşir şehrinden çekilmesiyle, HDK'nin şehirde sivillere yönelik "katliama varan" suçlar işlediği öne sürüldü.

Faşir, doğu Afrika ülkesi Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi olmasının yanı sıra Darfur bölgesinin idari merkezi konumunda.

Faşir'i Mayıs 2024'ten bu yana sıkı bir kuşatma altında tutan HDK, Ekim ayında şehre 5 ayrı cepheden saldırarak kontrolü ele geçirmeye çalıştı ve 26 Ekim'de ordunun Faşir'deki 6. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini açıkladı.

Ağın sahadaki ekiplerinden gelen bilgilere göre, bölgede tam bir güvenlik kaosu yaşandığı için etkilenen alanlara ulaşmanın son derece zor olduğu ve "ölü sayısının onlarca kişiyi aştığı" iddia edildi.

VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan ve HDK mensuplarınca çekilen görüntülerde, sivil kıyafetli insanların öldürüldüğü, işkence edildiği, aşağılandığı veya göçe zorlandığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde vahşet uyguladığına dair endişe verici raporlar aldıklarını bildirdi.

HDK'nin, Faşir ve Bara şehirlerinde önemli toprak kazanımları elde ettiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde kuşatma altında bulunan Kuzey Darfur'daki Faşir şehrinin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçiren HDK'nin, yargısız infazlar da dahil vahşet uyguladığına dair çok sayıda endişe verici rapor alıyoruz." denildi.