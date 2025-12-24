Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme...

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu.

Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu’ndaki uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Saraın'ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçireceği işlemleri sonrası yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SARAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

Saran'ın sağlık kontrolü 22.45 sularında tamamlandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE: SÜRECİ METANETLE ATLATACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAM

Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesabından açıklama yapıldı.

"Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru" ifadeleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.



Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.



Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.



Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.