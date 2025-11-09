500 Bin Sosyal Konut Projesin'inde merak edilenler

MURAT KURUM'UN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yüzyılın konut projesi...

Türkiye'deki tarihi konut projesi, '500 Bin Sosyal Konut Projesi' geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Milyonların merakla beklediği projenin detaylarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ensonhaber YouTube kanalında anlattı.

Projeye başvurular yarın başlıyor.

Rekor başvurunun yapılması beklenen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"2027 YILININ MART AYINDA İLK TESLİMLER BAŞLAYACAK"

Geriye dönüp baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği tüm sözleri tuttuğunu vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Bugüne kadar TOKİ'de 1 milyon 740 bin vatandaşımız ev sahibi olmuş, evi olmayan, dar gelirli kardeşimiz ev sahibi olmuş. Karnemiz belli. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk.



1 milyon 740 bin konutu teslim eden irade, bugün deprem bölgesinde 500 bin konutun inşasını eş zamanlı sürdürüp bugüne kadar 1 milyon 200 bin vatandaşınız yine sağlam, güvenli konutlarda oturtan irade, Sındırgı'da yaşadığımız deprem sonrası, 1 ay sonra temellerini atıp inşa sürecini başlatan Türkiye; İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da yaşadığımız depremlerden 1 yıl sonra vatandaşlarına evini teslim eden Türkiye, inşallah alnının akıyla bu 500 bin sosyal konut projesini de yapacak ve teslim edecek.



İlk teslimleri de 2027 yılının Mart ayında yapacağız. Milletimize verdiğimiz bu sözü inşallah kararlılıkla sahada uygulayacağız. 2028 sonuna kadar bütün konutları teslim edeceğiz.

PROJE KİRA FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Bugün baktığımızda dünyanın geldiği süreçte ekonomik bir daralma var. Pandemi süreci ile başlayan, savaşlar gibi göçlerle tetiklenen üstüne üstelik ülkemizde yaşadığımız bir asrın felaketi var. 800 bin ağır hasarlı.



Tüm bunları eklediğimizde konut ve kirada bizim de kabul etmediğimiz bir artış yaşandı. Bu durumun farkındayız ve buna ilişkin de tedbirler alıyoruz. Emlak Katılım Bankamızla faizsiz bir şekilde hem konut hem iş yeri hem de araç alımına ilişkin bir süreç başlattık. İlk defa bir kamu bankasıyla devlet güvencesiyle vatandaşımızın konut edinmesinin önünü açtık.



Diğer taraftan Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte sertifika ile Damla Kente Projesini satışa sunduk. Vatandaşımız sertifika ile ev sahibi olabiliyor. Deprem bölgesinde inşa faaliyetleri sürüyor, 304 bin konut teslim edildi. Yıl sonu 453 bin hak sahibinin konutları teslim edilecek.



Yüzyılın konut projesi dediğimiz 500 bin Sosyal Konut Projesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler. Bu kapsamda da 81 ilimizde, ilçemizde, beldelerimizde kira artışının fazla olduğu, konut fiyatlarının enflasyon değerinin üzerinde artış sergilediği yerlerimizi çalıştık. Valilerimizden buna ilişkin tespitler istedik.



Tüm bunlarla birlikte projemizin hazırlıklarını tamamladık. Bu kapsamda da bir de kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 100 bin konut satışını sunarken bir de 15 bin kiralık konut yapacağız. Hem konut hem de kira fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir projeyi hayata geçiriyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında iktidara geldiğimizde başlattığı "evi olmayan vatandaşım ev sahibi olsun" anlayışıyla bugün 1 milyon 740 bin yaparak bitirmiş, teslim etmiş ve buna ilave 500 bin konut daha yapıyorsunuz.



10 milyon kardeşimize sağlam, güvenli evler yapıyoruz. Bu da piyasanın regüle edilmesi açısından kıymetli. Hem kira hem de konut fiyatlarını aşağı çekeceğiz.



Deprem bölgesinde kira fiyatları 10 bine kadar düştü. Yine İstanbul'da yapacağımız projelerle de konut ve kira fiyatlarının aşağı çekileceğini düşünüyoruz.

"RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA KONUTLARI VATANDAŞLARIMIZA SUNACAĞIZ"

Şimdi şöyle Efe Bey, yani orada da biz tabii yeni kontenjanlar belirleyeceğiz.



Yani yine ev sahibi olmayan, burada memurlarımız, işçilerimiz, engelli vatandaşlarımız, kentsel dönüşüme projesini tabi tutmuş vatandaşlarımıza belli kontenjanlar ayıracağız ve bu kontenjanlar çerçevesinde projesini tamamladığımız konutlarımızı ilana çıkacağız ve vatandaşımızın başvurusuna müteakip burada talepleri alacağız ve kura sistemiyle vatandaşımız, şartları uyan kardeşlerimiz bu konutlardan istifade edebilecekler.



Ve 3 yıl süreyle rayiç bedelinin yarısı fiyatından, bu da çok önemli. Yani bölge rayici diyelim ki işte 30 bin lira. Biz 15 bin lira fiyatla bu konutları vatandaşlarımıza sunuyor olacağız.



Böylelikle hem uygun şartlarda orada oturacaklar, gerekirse kentsel dönüşümdeki projesinde zaten kira ve taşıma yardımı desteği de verdiğimiz için burada rahatlıkla evini dönüştürebilecek. Yani bu projelerin hepsini bir de biz deprem dönüşümü açısından çok önemsiyoruz.



Yani deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. Yani bugün baktığınızda nüfusumuzun, topraklarımızın neredeyse yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor.



Yaşadığımız acılar ortada. Bir daha bu acıları yaşamamak adına da bu kararlılığı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İnşallah hepsiyle beraber bu kararlılığı yansıttığımızda ben fiyatların ciddi manada aşağı geleceğini düşünüyorum.

ÜZERİME KAYITLI ARABA VARSA BAŞVURABİLİR MİYİM?

Projeye başvuru yapmayı düşünen birinin üzerine kayıtlı araba olma durumunun engel teşkil etmeyeceğini belirten Kurum, "Biz gayrimenkulden bahsediyoruz. Yani projeden faydalanacak vatandaşlarımızın tapuda üzerlerine kayıtlı bir evi olmaması gerekiyor. Araba bir gayrimenkul değil. Dolayısıyla arabası olanlar başvurabilir.

Gayrimenkul kısmında hisseli arsası olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen miktar, belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor." dedi.

BAŞVURU İÇİN MAAŞ SINIRI NET Mİ BRÜT MÜ OLACAK?

Başvuru yapacakların gelir beyan sınırı konusundaki kafa karışıklığına yönelik soruyu da cevaplayan Kurum, şunları söyledi:

İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için de 127 bin lira azami gelir beyanı olması gerekiyor. Bu da aslında iki memur karı-koca çalışıyor onun maaşı. Bunlar eline geçen net maaş. Brüt değil.

Net maaşları 145 bin lira olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Bunun üstündekiler başvuru yapamayacaklar.

ANNE VE BABA ÜZERİNE KAYITLI KONUT OLMA DURUMUNDA BAŞVURU ŞARTLARI

En çok kafa karışıklığı yaşanan konuların başında ise anne veya baba üzerine kayıtlı konut olma durumunda başvuru yapılıp yapılamayacağı.

Bakan Kurum, bu konuya da ayrıntılarıyla açıklık getirirken şu ifadeleri kullandı:

18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar.



18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Bunu öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimiz başvuru yapsalar da hak sahibi olamazlar. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz. Evi olmayan bir aileden bahsediyoruz.

"KİRA ARTIŞLARINA YÖNELİK TEDBİRLER ALIYORUZ"

Türkiye'de son dönemde dikkat çeken kira konusuna da değinen Bakan Kurum, projenin kira fiyatlarına olumlu etki yapacağını söyledi.

Küresel etkilere dikkat çeken Kurum, konut ve kirada kendilerinin de kabul etmediği bir artışlar yaşandığına dikkat çekerek durumun farkında olduklarını söyledi.

Buna ilişkin tedbirler aldıklarını belirten Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu manada Emlak Katılım Bankamızla biliyorsunuz faizsiz bir şekilde hem konut hem iş yeri hem de araç alımına ilişkin bir süreç başlattık. İlk defa bir kamu bankasıyla, devlet güvencesi altında vatandaşımızın faizsiz bir şekilde konut edinmesinin önünü açtık. Diğer taraftan Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte sertifikayla Damlakent projesini satışa sunduk ve yine vatandaşımız sertifikayla buradan ev sahibi olabiliyor.



Diğer taraftan deprem bölgesindeki inşa faaliyetleri sürdürülüyor. 304 bin konut teslim edildi. İnşallah yıl sonu 453 bin hak sahibi vatandaşımızın konutları teslim edilecek. Ve bunlara ilave de işte Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz, sosyal konut projesi dediğimiz 500 bin sosyal konut projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler. Ve bu kapsamda 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, kira artışının fazla olduğu, konut fiyatlarının gerçekten o enflasyon değerinin de üstünde artış sergilediği yerlerimizi çalıştık. Valilerimizden buna ilişkin tespitler istedik. Yine belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, vatandaşımızı dinleyerek yer noktasında, proje noktasında taleplerini aldık ve tüm bunlarla birlikte projemizin hazırlıklarını tamamladık ve geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler.

"HEM KONUT HEM KİRA FİYATLARINI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİMİZ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bu kapsamda bir de kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 100 bin bu proje kapsamında konut satışını evi olmayan vatandaşlarımıza bu projeyle sunarken, buna ilave bir de 15.000 kiralık konut yapacağız.



Dolayısıyla hem konut fiyatlarını hem kira fiyatlarını aşağıya çekeceğimiz ve kararlılığımızı bu manada net bir şekilde yansıttığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz."

