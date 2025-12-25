Sadettin Saran, adli kontrolle serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar, Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İFADE VERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Sadettin Saran, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa sevk edildi.

Adliyeye getirilen Saran’ın, savcılıkta ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Süreç bu şekilde devam ederken Saadettin Saran, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

2,5 SAAT İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakılmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

SARAN'DAN AÇIKLAMA

Sadettin Saran, sosyal medyadan açıklama yaparak kendisini savundu.

X'te yayınlanan açıklamasında Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır." iddiasına yer verdi.

Saran, kendisini savunurken, "Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir." görüşünü dile getirdi.

YENİDEN TEST YAPTIRDI

Adli Tıp sonuçlarını reddeden Saran'ın, dün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvara gittiği ve yeniden test yaptırdığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.