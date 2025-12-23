7 ilde organize suç örgütlerine darbe: 67 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri organize suç örgütlerine nefes aldırmıyor.

Son operasyona dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

67 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekiplerince son bir haftada 7 ilde dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı yapan 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, son 5 yıl içerisinde hesaplarında toplam 251 milyon TL’lik hareket tespit edilen 67 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 42’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Denizli'de; 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları,

- Yalova'da; nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri,

- İzmir'de; trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları,

- Iğdır'da; göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve

- Muğla'da; tefecilik yaptıkları,

- Tekirdağ ve Şanlıurfa'da; terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu ; çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.